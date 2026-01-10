Si ribalta l’auto all’ingresso dell’autogrill | grave 27enne bergamasco - Foto
Un incidente si è verificato all’ingresso dell’autogrill della stazione Sebino Sud, dove un’auto ha urtato una cuspide e si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 27 anni di Bergamo, è rimasto gravemente ferito. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. La vettura ha poi urtato un camion parcheggiato nell’area. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.
LO SCHIANTO. Per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe urtato la cuspide all’ingresso dell’autogrill della stazione Sebino Sud: l’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente e il mezzo si è ribaltato, finendo poi la corsa contro un camion parcheggiato all’interno dell’area. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
