Si alza il sipario sul Memorial Alessio Giovannini | al PalaCasali esordi azzurri campioni stranieri e giovani emergenti

Da anconatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Memorial Alessio Giovannini torna al PalaCasali di Ancona con la quinta edizione, ospitando atleti azzurri, campioni stranieri e giovani promesse. L’evento, in programma sabato 17 gennaio, rappresenta una tappa importante del World Indoor Tour Challenger, offrendo un’occasione di confronto e crescita per atleti di diverse nazionalità e livelli di esperienza. Un appuntamento che unisce passione e competizione nel rispetto delle tradizioni sportive.

ANCONA – Esordi azzurri, campioni stranieri, giovani emergenti. C’è tutto questo nel Memorial “Alessio Giovannini” di sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona, quinta edizione del meeting internazionale e tappa Challenger del World Indoor Tour. La gara clou è il salto in lungo con il debutto. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Atletica leggera, al Palacasali di Ancona l’edizione 2026 del Memorial Giovannini

Leggi anche: Campioni del Fight Clubbing pronti a sfidarsi per il titolo mondiale: si alza il sipario sul ring al Pala Giovanni II

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Si alza il sipario al teatro di Tegoleto - Si alza il sipario il 25 ottobre sulla nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto con 18 spettacoli in cartellone fino ad 22 marzo 2026. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.