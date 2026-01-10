Si alza il sipario sul Memorial Alessio Giovannini | al PalaCasali esordi azzurri campioni stranieri e giovani emergenti

Il Memorial Alessio Giovannini torna al PalaCasali di Ancona con la quinta edizione, ospitando atleti azzurri, campioni stranieri e giovani promesse. L’evento, in programma sabato 17 gennaio, rappresenta una tappa importante del World Indoor Tour Challenger, offrendo un’occasione di confronto e crescita per atleti di diverse nazionalità e livelli di esperienza. Un appuntamento che unisce passione e competizione nel rispetto delle tradizioni sportive.

