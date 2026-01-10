Si alza il sipario sul Memorial Alessio Giovannini | al PalaCasali esordi azzurri campioni stranieri e giovani emergenti
Il Memorial Alessio Giovannini torna al PalaCasali di Ancona con la quinta edizione, ospitando atleti azzurri, campioni stranieri e giovani promesse. L’evento, in programma sabato 17 gennaio, rappresenta una tappa importante del World Indoor Tour Challenger, offrendo un’occasione di confronto e crescita per atleti di diverse nazionalità e livelli di esperienza. Un appuntamento che unisce passione e competizione nel rispetto delle tradizioni sportive.
ANCONA – Esordi azzurri, campioni stranieri, giovani emergenti. C’è tutto questo nel Memorial “Alessio Giovannini” di sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona, quinta edizione del meeting internazionale e tappa Challenger del World Indoor Tour. La gara clou è il salto in lungo con il debutto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
