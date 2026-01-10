Shrek e vissero felici e contenti | tutto quello che c’è da sapere sul film
Shrek e vissero felici e contenti: trama e cast del film su Italia 1. Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Shrek e vissero felici e contenti, film d’animazione del 2010 diretto da Mike Mitchell; prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla Universal Pictures. Si tratta del quarto capitolo della serie cinematografica Shrek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Durante gli eventi del primo film, il re Harold e la regina Lillian stavano per firmare un patto magico con l’infido e malvagio nano Tremotino nel Nido delle Megere, nel quale avrebbero ceduto il loro reame in cambio della salvezza della figlia Fiona, vittima di un incantesimo terribile e rinchiusa in una torre, dato che non si fidavano della Fata Madrina. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Shrek 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
Leggi anche: Shrek terzo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Shrek e vissero felici e contenti; Torna Shrek: il quinto capitolo si farà (e con il cast originale); Programmi TV 10 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Cosa va in onda in tv dal 5 all'11 dicembre: la programmazione completa.
Shrek e vissero felici e contenti: che fine ha fatto Lord Farquaad? Il buco di trama più discusso - L’assenza di Lord Farquaad in "Shrek e vissero felici e contenti" è uno dei misteri più discussi della saga: buco di trama o occasione narrativa mancata? tag24.it
"Shrek e vissero felici e contenti", come finisce e la trama dell'ultimo film della saga - "Shrek e vissero felici e contenti" racconta una realtà alternativa in cui l’orco verde riscopre se stesso. tag24.it
Shrek e vissero felici e contenti, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, sabato 10 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Shrek e vissero felici e contenti. msn.com
Heroverse: L'ira di Rattigan e Kitty Kat Capitolo 1 Parte 5 - Il ritorno di Rattigan
Sabato 10 gennaio, i film in chiaro in prima serata: alle 21,30 su Rete 4 "Chi trova un amico, trova un tesoro" (1981) alle 21,20 su Italia 1 "Shrek e vissero felici e contenti" (2010) alle 21,10 su Canale 20 "Fast & Furious - Solo parti originali" (2009) alle 21,20 su - facebook.com facebook
Serata davanti alla TV Scopriamo insieme cosa c’è di interessante da guardare nei primi nove tasti del telecomando. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #Sabato #thevoicekids #film #lacittaideale #cepostaperte #shrek #inaltreparole #4ristoranti x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.