Shopping in centro | I saldi non ingranano bene la prima metà di dicembre poi la desolazione

I commercianti del centro di Viterbo stanno valutando l’andamento dei saldi invernali, che finora hanno mostrato segnali contrastanti. Dopo un buon avvio a metà dicembre, la stagione di sconti ha registrato una flessione, lasciando alcune incertezze sulla ripresa post-festiva. È un momento di analisi e riflessione per gli esercenti, che osservano con attenzione i trend di mercato e cercano di adattarsi alle nuove dinamiche di consumo.

