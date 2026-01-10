Shopping in centro | I saldi non ingranano bene la prima metà di dicembre poi la desolazione
I commercianti del centro di Viterbo stanno valutando l’andamento dei saldi invernali, che finora hanno mostrato segnali contrastanti. Dopo un buon avvio a metà dicembre, la stagione di sconti ha registrato una flessione, lasciando alcune incertezze sulla ripresa post-festiva. È un momento di analisi e riflessione per gli esercenti, che osservano con attenzione i trend di mercato e cercano di adattarsi alle nuove dinamiche di consumo.
È tempo di bilanci per i commercianti del centro di Viterbo, che si trovano a fare i conti con una medaglia a due facce: da un lato un periodo natalizio che, tra luci e ombre, ha portato un discreto movimento; dall’altro l’avvio dei saldi invernali che assomiglia molto a una doccia fredda. La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
