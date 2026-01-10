Il dibattito sulle aperture domenicali dei supermercati si riaccende in Italia, dopo anni di liberalizzazione iniziata nel 2011 con il decreto Salva Italia. Legacoop Romagna commenta la questione sottolineando le difficoltà di tornare indietro rispetto a questa scelta, evidenziando le implicazioni per il settore commerciale e i consumatori. La discussione rimane aperta, riflettendo sulle conseguenze di un modello di apertura più flessibile e sulle future prospettive del commercio locale.

Rimini, 10 gennaio 2026 – I l dibattito sulle aperture domenicale nel commercio si è riacceso. Succede spesso, da quando nel 2011 il decreto Salva Italia del governo Monti diede il via all a piena liberalizzazione di giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali. Da allora c’è chi invoca un passo indietro: i sindacati, per le ripercussioni giudicate negative sulla vita dei lavoratori, ma anche qualche associazione di categoria come Confcommercio Rimini che suggerisce di «ragionare seriamente sulle chiusure domenicali della grande distribuzione organizzata ». A rilanciare la proposta di chiudere i supermercati la domenica era stato, qualche giorno fa, il presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Shopping alla domenica, Legacoop Romagna: “Chiudere i supermercati? Difficile tornare indietro”

Leggi anche: "Chiudere i supermercati la domenica"

Leggi anche: “Chiudere i supermercati la domenica: proposta concreta, supportata dai numeri”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Legacoop, governo spieghi su gas russo a rigassificatore Ravenna - Fa discutere l'anticipazione della trasmissione della Rai 'Presa Diretta', in onda domenica sera, secondo cui il gas russo arriverebbe al rigassificatore di Ravenna attraverso un sistema di ... ansa.it

DOMENICA SI FA SHOPPING! Domenica 11 gennaio lo store di Creazzo è APERTO dalle 15:00 alle 19:30 Passa a trovarci per scoprire le nuove proposte e approfittare degli ultimi must-have della stagione Ti aspettiamo in store Creazzo – - facebook.com facebook