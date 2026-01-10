In Italia, la vicenda di Renée Good viene spesso utilizzata per attaccare la Casa Bianca, a differenza degli Stati Uniti, dove l’evento viene trattato con approccio serio e riflessivo. Questa differenza di trattamento evidenzia come alcuni utilizzi mediatici possano distorcere il contesto reale, influenzando l’opinione pubblica e le percezioni internazionali.

Mentre in America la morte di Renée Good è analizzata in maniera seria, in Italia viene distorta per attaccare la Casa Bianca. I gruppi anti Ice finanziati da Soros. È stato il New York Times, «autorevole» per definizione, a fornire un resoconto affidabile sui fatti di Minneapolis, dove Renée Good, 37 anni, è morta per colpi sparati a bruciapelo da un agente dell’Ice (Immigration and customs enforcement), agenzia federale degli Stati Uniti impegnata nella lotta all’immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sfruttano Minneapolis contro Donald

Leggi anche: Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti

Leggi anche: Minneapolis, proteste a New York contro l'Ice: le immagini del drone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Esecuzione federale a Minneapolis: l’ICE uccide, Trump approva; Da Minneapolis a Caracas: il caso Good svela il piano di Trump per il potere assoluto; Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE; Il governatore degli Stati Uniti che ha combattuto Trump per la presidenza ritira la candidatura alla rielezione in mezzo allo scandalo per frode sul welfare.

Tom Homan rivela che l'operazione Minneapolis è solo l'inizio della repressione nazionale della S...

Hasui #Kawase Il villaggio di Hataori a Shiobara #1946 @Minneapolis Institute of Art, USA Rannicchiato sulle montagne innevate della Prefettura di Tochigi, il piccolo villaggio di Hataori, a Shiobara, è colto da una tormenta. Hasui, che trascorse qui parte dell - facebook.com facebook