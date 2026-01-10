Sfida tra amici a Seul | Sinner contro Alcaraz dove e quando vederli
Il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud, si svolge un’inedita sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due tra i principali talenti del tennis maschile. L’evento, pensato come anteprima della stagione, permette agli appassionati di seguire da vicino un confronto tra giovani promesse. Ecco dove e quando seguire questa esibizione, un’occasione per apprezzare il livello attuale del tennis internazionale prima degli Australian Open.
Il grande tennis sta per tornare in campo e oggi, 10 gennaio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz offriranno un antipasto di stagione con un’esibizione a Seul, in Corea del Sud, pensata per scaldare i motori in vista degli Australian Open. Sinner-Alcaraz, la prima stagionale. Dopo essersi divisi gli Slam nell’ultima annata, i due dominatori del tennis mondiale tornano faccia a faccia per la prima volta dalle Finals di Torino, confronto dal quale l’azzurro era uscito vincitore. Un incrocio che, pur senza punti in palio, ha già il sapore del grande evento. Il match-esibizione è in programma sabato 10 gennaio alle ore 8. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Sinner-Alcaraz, l’esibizione a Seul in chiaro: dove e quando vedere la partita
Leggi anche: Sinner-Alcaraz, quando si gioca la ricca esibizione a Seul: orario e dove vederla in TV in chiaro
Sinner-Alcaraz, match esibizione a Seul: dove e quando vederlo in tv; Sinner e Alcaraz, il ritorno dei giganti; LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: a prima mattina un succulento antipasto; Sinner atterrato in Corea: che accoglienza in aeroporto!.
Sinner-Alcaraz, la diretta dell'esibizione a Seul. Dove vederla (gratis) in tv, orario e il montepremi milionario - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due leader del tennis mondiale, tornano uno contro l'altro. ilmessaggero.it
Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere la super sfida di Seul. Jannik contro la sua nemesi: «In futuro un doppio insieme» - Il grande tennis sta per tornare in campo e domani, 10 gennaio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz daranno un antipasto della stagione con l'esibizione in Corea del Sud, a Seul, che ... leggo.it
Sinner-Alcaraz diretta esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE - I due campioni si affrontano in Corea del Sud in vista degli Australian Open: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Metti alla prova la tua grammatica italiana! C’è una sola forma sbagliata… riesci a individuarla Scrivici nei commenti la tua risposta e sfida amici e amiche amanti della lingua italiana Soluzione alle ore 16 sulle storie #quizconlibreriamo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.