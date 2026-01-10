Sfida tra amici a Seul | Sinner contro Alcaraz dove e quando vederli

Il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud, si svolge un’inedita sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due tra i principali talenti del tennis maschile. L’evento, pensato come anteprima della stagione, permette agli appassionati di seguire da vicino un confronto tra giovani promesse. Ecco dove e quando seguire questa esibizione, un’occasione per apprezzare il livello attuale del tennis internazionale prima degli Australian Open.

Il grande tennis sta per tornare in campo e oggi, 10 gennaio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz offriranno un antipasto di stagione con un’esibizione a Seul, in Corea del Sud, pensata per scaldare i motori in vista degli Australian Open. Sinner-Alcaraz, la prima stagionale. Dopo essersi divisi gli Slam nell’ultima annata, i due dominatori del tennis mondiale tornano faccia a faccia per la prima volta dalle Finals di Torino, confronto dal quale l’azzurro era uscito vincitore. Un incrocio che, pur senza punti in palio, ha già il sapore del grande evento. Il match-esibizione è in programma sabato 10 gennaio alle ore 8. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

