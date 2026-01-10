Oggi alle 15, il Como affronta il Bologna al Sinigaglia in una sfida tra due squadre con caratteristiche opposte. La partita rappresenta un momento importante per il campionato, offrendo l’opportunità di valutare le potenzialità di entrambe le formazioni in questa fase della stagione. Una sfida che contribuirà a definire le posizioni in classifica e a testare la crescita delle compagini coinvolte.

Partita difficile e importante per il Como che, oggi pomeriggio alle 15, incontra il Bologna al Sinigaglia. Gli emiliani arrivano da due sconfitte consecutive, con gran voglia di riscatto, ma il Como deve vincere se vuole aumentare il distacco da una diretta concorrente per un posto in Europa. I lariani non avranno Jacobo Ramon, al centro della difesa, ma Diego Carlos ha pienamente recuperato dall’infortunio patito a Roma e sarà al fianco di Kempf. Probabile il ricorso al turnover, anche in vista del recupero contro il Milan di giovedì. Sugli esterni in difesa dovrebbero partire dal 1’ Van der Brempt a destra, al posto di Smolcic, e Moreno a sinistra, in alternativa a Valle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida per l’Europa. Como-Bologna squadre agli opposti

