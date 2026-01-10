Seul Alcaraz batte Sinner nella prima sfida dell’anno

A Seul, Carlos Alcaraz ha ottenuto la sua prima vittoria dell’anno battendo Jannik Sinner con il punteggio di 7-5, 7-6. L'incontro, una sfida amichevole, ha visto entrambi i tennisti esibirsi in scambi tecnici e momenti di fair play, offrendo un’anticipazione delle prossime competizioni ufficiali. Un confronto che ha segnato l’inizio della stagione tennistica per i due protagonisti.

Carlos Alcaraz vince la prima sfida dell’anno contro Jannik Sinner. A Seul, il numero 1 del mondo ha battuto l’azzurro 7-5, 7-6 in un match-esibizione ricco di colpi spettacolari e momenti di leggerezza. La partita è cominciata all’insegna del divertimento e delle risate. A Seul, i due dominatori del tennis mondiale si sono affrontati nel loro primo confronto dell’anno tra colpi infallibili, lunghi scambi dal fondo e piccole gag sul campo. Nonostante non si trattasse di una finale, l’incontro era tra i più attesi e fin dai primi scambi ha coinvolto il pubblico, tra applausi scroscianti e cori. All’inizio della partita, Sinner ha sollecitato l’ovazione dei tifosi portando la mano all’orecchio, mentre Alcaraz, ha scherzato rivolgendosi verso gli spalti tra un punto e l’altro. 🔗 Leggi su Open.online

