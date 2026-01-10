Seul al via la partita Sinner-Alcaraz | show risate e cori

La stagione 2026 prende il via con un incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, caratterizzato da un’atmosfera di convivialità e buonumore. La partita ha offerto momenti di divertimento, risate e cori, sottolineando l’aspetto più leggero e spontaneo dello sport. Un inizio che anticipa un anno ricco di sfide e incontri tra i due talenti del tennis internazionale.

È cominciata all’insegna del divertimento e delle risate la stagione 2026 per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A Seul, i due dominatori del tennis mondiale si sono affrontati nel loro primo confronto dell’anno tra colpi infallibili, lunghi scambi dal fondo e piccole gag sul campo. Nonostante non si trattasse di una finale, l’incontro era tra i più attesi e fin dai primi scambi ha coinvolto il pubblico, tra applausi scroscianti e cori. Sinner ha sollecitato l’ovazione dei tifosi portando la mano all’orecchio, mentre Alcaraz, ha scherzato rivolgendosi verso gli spalti tra un punto e l’altro. Tra colpi da maestro e momenti di leggerezza, i due stanno dando spettacolo, preparando così i tifosi agli Australian Open, dove ripartirà anche la corsa al n. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul – Diretta

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, a Seul la prima sfida dell'anno: show in campo | 4-4

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Diretta Sinner-Alcaraz oggi, esibizione Seul. Risultato live; Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione |…; Sinner, nuovo torneo aggiunto al suo calendario; Sinner e Alcaraz si sfidano a Seul: dove vedere l'esibizione dei sogni.

Sinner-Alcaraz 5-7, 2-2, la diretta dell'esibizione a Seul. Jannik perde il primo set in 50 minuti - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due leader del tennis mondiale, tornano uno contro l'altro. ilmessaggero.it