Sesso con due ragazzine Cade la violenza di gruppo

In Perugia, si analizzano i precedenti rapporti sessuali tra minori, considerando le circostanze e il consenso. Le evidenze indicano che alcuni incontri sono avvenuti in luoghi pubblici e che non vi sono state evidenti forme di coercizione. La vicenda solleva questioni sulla dinamica delle relazioni tra minorenni e sulla valutazione delle responsabilità legali in questi contesti.

PERUGIA I precedenti rapporti sessuali che si erano verificati, alcuni dei quali consumati in luoghi non appartati; l'invito accettato e la condotta degli imputati che non avrebbe evidenziato una chiara costrizione. Per la Corte d'appello nella vicenda potrebbe non escludersi il consenso delle presunte vittime, all'epoca dei fatti minorenni. Tanto che, nel processo di appello bis, è caduta l'accusa di violenza sessuale di gruppo a carico di tre imputati. Gli uomini, due albanesi e un ex imprenditore di San Severino Marche. Le due ragazzine sarebbero state portate a casa dell'ex imprenditore con la scusa di vedere un film.

E' accusato anche di stupro il 27enne genovese che si trova nel carcere di Genova Pontedecimo, con due ordinanze di custodia cautelare per aver adescato sui social bambine e ragazzine, fra i 12 e i 17 anni, per avere con loro rapporti sessuali in cambio di s - facebook.com facebook

