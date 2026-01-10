Serve un accordo tra States ed Eurolandia per bloccare i Brics

Un accordo tra Stati e Eurolandia per bloccare i Brics rappresenta un passo importante nel contesto geopolitico attuale. Nonostante le tensioni internazionali, il 2025 nei principali mercati finanziari occidentali si mantiene stabile e in crescita. La cooperazione tra le nazioni europee e gli Stati Uniti potrebbe rafforzare la stabilità economica e rispondere alle sfide poste dai nuovi attori globali.

Il turbolento inizio d’anno politico internazionale non ha intaccato il procedere positivo del 2025 dei principali mercati finanziari regolamentati occidentali. Lo S&P cresciuto di quasi 2 punti, il FtseMib di un punto e mezzo, il Cac di 2 punti e il Dax di quasi tre punti, un segnale di distinguo tra politica ed economia. Il disinvolto agire del Presidente Trump si basa su concrete e non rinviabili scadenze che non devono penalizzare l’Occidente a favore dell’Oriente, o meglio gli Usa da una parte e la Cina dall’altra - le cui economie, finanza, tecnologia e disegno militare offensivo -difensivo sono enormemente superiori a quelli dell’area Euro e di quella Pacifico -Oriente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serve un accordo tra States ed Eurolandia per bloccare i Brics Leggi anche: Mobilità sanitaria, siglato l'accordo tra le Regione Calabria ed Emilia Romagna Leggi anche: Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'accordo tra i club è già stato trovato, ora serve convincere il giocatore che vuole l'obbligo di riscatto a fine stagione - facebook.com facebook Mercosur, Coldiretti Cuneo: "Controllato solo il 3% delle merci, serve reciprocità o niente accordo" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.