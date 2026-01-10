Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 21a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

La 21a giornata della Serie C Sky WI-FI 2025/26 è disponibile in diretta su Sky Sport e streaming su NOW. Il palinsesto include tutte le partite dei gironi A, B e C, con telecronisti ufficiali e collegamenti dai campi per seguire ogni momento delle gare del weekend. Un’occasione per restare aggiornati sull’evoluzione del campionato e vivere le emozioni del calcio di Serie C.

Tutte le partite della Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti ufficiali e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico.. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 21a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter U23-Novara: i convocati azzurri; Dove vedere Foggia-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, Cittadella-Virtus Verona: le pagelle degli uomini di Iori; Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana. Dove vedere Pro Patria-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Fi tra Pro Patria e Inter U23: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Dove vedere Salernitana-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Fi tra Salernitana e Cosenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Serie C, il calendario della 21^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 21^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. sport.sky.it

Diretta #esclusiva in chiaro Serie C - stagione calcistica 2025/26 Sorrento VS Foggia Sabato 10 gennaio alle 17:30 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del DTT #Diretta #SerieC #SorrentoFoggia #Puglia #Basilicata #SportAS #AntennaSud #Grupp - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Cremonese-Cagliari. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.