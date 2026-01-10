Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 19a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La Serie BKT 2025/26 prosegue con la 19a giornata, disponibile in diretta sulla LaB Channel, Prime Video e OneFootball. Un campionato ricco di emozioni e sfide che appassionano tifosi e spettatori. In questa fase, il palinsesto e i telecronisti offrono aggiornamenti e analisi dettagliate delle partite, garantendo un’informazione completa e puntuale su tutti gli incontri in programma.

Anno nuovo, solite grandi emozioni: la Serie BKT torna a tenere gli appassionati incollati agli schermi, con un campionato che ha tantissimo da raccontare.. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 19a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 19a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL -NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV SABATO 10 GENNAIO 2026 ore 15:00 Serie B 19a Giornata: Avellino vs Sampdoria (diretta) Telecronaca: Samuele Ragusa Ad essersi invece risollevata forse definitivamente è la Sampdoria che ha vinto ha vinto tre delle ultime sei partite di Serie BKT (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 25 (11N, 11P); i blucerchiati, vittoriosi nell'ultima giornata, non ottengono due successi di fila nella competizione da febbraio scorso e proveranno a riassaporare il piacere del successo contro un Avellino aggrappasto all'ottimo momento di forma di Tommaso Biasci, bravo a eguagliare i sei gol dell'intera scorsa stagione dopo neanche un girone e già in passato capace di far male ai blucerchiati nella sfida più recente tra queste due formazioni del maggio scorso.

