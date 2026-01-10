Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 19a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 19ª giornata di Serie B 2025/26, trasmessa in diretta su DAZN, vede il Frosinone affrontare il Catanzaro, due team in piena corsa per la vetta. Il programma offre partite aggiornate con telecronisti dedicati, garantendo un approfondimento completo sulla competizione. Questa giornata segna l'inizio del 2026, con incontri che promettono emozioni e equilibrio nella parte alta della classifica.

Serie B apre il 2026 con Frosinone Catanzaro al centro della lotta al vertice, con i ciociari capolista che sfidano la squadra più in forma del finale 2025 la 19ª giornata di Serie B accende il palinsesto in diretta su DAZN, Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match.. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn. 🔗 Leggi su Digital-news.it

