Serie A la Roma supera per 2-0 all' Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como

Nella 20ª giornata di Serie A, la Roma ha conquistato una vittoria di 2-0 contro il Sassuolo all'Olimpico, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra giallorossa si avvicina alle prossime gare in attesa del match tra Juventus e Cremonese, che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione in zona alta.

Nella 20esima giornata di Serie A la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como in classifica in attesa del match di lunedì sera tra Juventus e Cremonese. Primo tempo timido per i giallorossi che rischiano di andare sotto al 17' con Koné (quello del Sassuolo) che si invola in solitaria verso la porta dei capitolini ma non riesce a superare Svilar, sul rimpallo Laurentiè manda fuori. Al 20' Soulè ci prova con un tiro dalla distanza che sfiora il palo. Al 38' Gian Piero Gasperini deve sostituire Ferguson che accusa un dolore al gluteo dopo un contrasto. Al suo posto El Sharaawy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como Leggi anche: Serie A: Juve riecco i tre punti e... Vlahovic. Tris del Como al Verona, la Roma supera il Parma e primeggia Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter si prende la vetta battendo il Genoa, la Roma supera il Como Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ritorno amaro di Gasperini a Bergamo, l'Atalanta supera la Roma 1-0; Serie A / Lecce-Roma 0-2, i salentini lottano ma sono impalpabili in attacco, Pierotti manca clamorosamente un gol; L'Atalanta supera l'ex Gasperini; Lecce-Roma 0-2, risultato della partita di Serie A: i gol di Ferguson e Dovbyk, gli highlights del match. Serie A, Roma-Sassuolo 2-0 (0-0): seconda vittoria di fila per i giallorossi - Una vittoria maturata tutta nella ripresa, dopo una gara a lungo bloccata, e decisa ... ilnapolionline.com

Koné e Soulé lanciano la Roma in due minuti: 2-0 al Sassuolo e aggancio al Milan - 0 all'Olimpico nella 20ª giornata della Serie A 2025/26. msn.com

Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Soulé (7,5) gol e assist, Koné (7,5) incide, El Shaarawy (7) che impatto - 0 il Sassuolo grazie ad un ispirato Matias Soulé che prima regala l'assist al bacio per Manu Koné e poi si mette in proprio e firma il raddoppio sul ... msn.com

Serie A, la Roma risolve la pratica Sassuolo in tre minuti: aggancio al Milan in classifica x.com

Serie A: Roma bella di sera: troppo forte per il Sassuolo che cede 2 a 0 Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Atalanta-Torino Segui la diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-20-risultati-cronaca-aggi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.