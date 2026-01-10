Serie A | Como-Bologna 1-1a Udine è 2-2

Nella giornata di oggi, la Serie A ha visto pareggi tra Como e Bologna (1-1) e Udinese (2-2). Il match tra Como e Bologna si è concluso con un risultato di parità, con occasioni sia da parte dei padroni di casa che degli ospiti. La partita ha evidenziato un equilibrio tra le due squadre, in un contesto di fine partita che ha mantenuto vivo l’interesse per la lotta in classifica.

17.04 Frena l'ambizioso Como di Fabregas: Bologna osso duro, al 'Sinigaglia' è 1-1. Subito paratona Butez su Cambiaghi, pericoloso Da Cunha.Ripresa.Gol Cambiaghi al 49', poi espulso al 60' (gomitata). Revocato un penalty ai lariani,Paz centra il legno,al 94'Baturina evita il ko Udinese 'serena' a centro classifica,ma al Bluenergy solo 2-2 con un tosto Pisa Dura poco il supergol di Tramoni al 13' Pari Kabasele di testa (19'),rigore per i friulani col Var, Davis esegue (40'). Al 67' i toscani riemergono con Meister (anche un palo),chance per Atta e Davis.

Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e viene espulso, Baturina salva i lariani al 94' - Il Bologna passa con Cambiaghi, poi espulso, ma Baturina pareggia al 94'. eurosport.it

Serie A, Baturina la riprende al 95': è 1-1 tra Como e Bologna - Periodi di forma opposti per Como e Bologna con i gialloblù che non vincono da sei partite. gds.it

NAPOLI-BOLOGNA 2-0 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Bottigliate fra tifosi di Bologna e Como prima del match di Serie A. Settanta tifosi bolognesi portati in questura #ANSA x.com

SERIE A || Verso Como - Bologna; Fabregas : “ Il Bologna è una grandissima squadra” SUL BOLOGNA “ Il Bologna è una grandissima squadra, che può andare in Europa perché hanno tutti i giocatori sullo stesso livello, giocare contro di loro è una sfida i - facebook.com facebook

