Serie A caos in città prima del fischio d’inizio | scontri tra ultras interviene la polizia | VIDEO CMIT

Prima dell’inizio della partita di Serie A, sono avvenuti scontri tra ultras in città, con l’intervento delle forze dell’ordine. Questi episodi hanno generato preoccupazione e richiamano l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza pubblica durante eventi sportivi. La situazione si è risolta con interventi mirati delle forze di polizia, mentre il calcio italiano si trova a fare i conti con momenti di tensione fuori dal campo.

A poche ore dall'inizio della partita brutte scene in città, con le Forze dell'Ordine costrette a caricare Il calcio italiano torna a far parlare di sé sfortunatamente anche per episodi deplorevoli fuori dal campo e motivi di ordine pubblico. Prima della sfida tra Como e Bologna di questo'oggi alle 15 sono infatti andati in scena degli scontri tra le due tifoserie. Gli eventi sono accaduti circa due ore prima del fischio d'inizio in città, non troppo distante dallo stadio in cui si sarebbe poi giocata la sfida molti importante per la corsa europea tra gli uomini di Fabregas e quelli di Italiano.

