Serie A Atalanta-Torino 2-0

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Torino nella partita di Serie A. Al 13’, De Ketelaere ha segnato di testa su corner di Bernasconi, portando avanti i bergamaschi. La partita si è sviluppata con un dominio netto dell’Atalanta, che ha controllato il risultato fino al fischio finale. Questo risultato permette ai padroni di casa di salire in classifica, consolidando la loro posizione nel campionato.

22.43 L'Atalanta si impone sul Torino. De Ketelaere tocca di testa il corner di Bernasconi (13') e spezza quasi subito l'equilibrio. La reazione granata è tutta in un tiro di Gineitis, di poco alto. Gli orobici insistono e Paleari deve neutralizzare Krstovic e Zalewski. A inizio ripresa Paleari evita l'autogol di Aboukhal e poco dopo (51') riesce a deviare sul palo il diagonale di Zappacosta. Si fa vivo il Torino. Carnesecchi strepitoso sulla botta di Maripan e su Simeone in contropiede. Al 95' Pasalic chiude il conto.

Atalanta-Torino 2-0, gol e highlights: decidono De Ketelaere e Pasalic - 1, esito finale di 21 incontri, è il risultato più frequente tra Atalanta e Torino in Serie A, l’ultimo dei quali proprio nella gara di ritorno dello scorso campionato, l’1 febbraio 2025 in casa ... sport.sky.it

L'Atalanta vince ancora e stende il Torino: De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di Palladino - I nerazzurri di Bergamo domano il Torino grazie ai gol di De Ketelaere e Pasalic. ilgiornale.it

