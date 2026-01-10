Serie A Atalanta-Torino 2-0 Granata puniti oltre i propri meriti | gol e highlights

Nella partita di Serie A tra Atalanta e Torino, terminata 2-0, i bergamaschi hanno ottenuto la vittoria. Nonostante il risultato, il Torino ha mostrato un atteggiamento combattivo, pur subendo due gol che hanno deciso l'incontro. Di seguito, i dettagli sui gol e gli highlights della sfida disputata al Gewiss Stadium di Bergamo.

Al Gewiss Stadium di Bergamo il Torino esce sconfitto per 2-0 contro l'Atalanta, ma lo fa al termine di una prestazione tutt'altro che rinunciataria. Il risultato finale premia la maggiore cinicità dei nerazzurri, nonostante un secondo tempo in cui i granata avrebbero meritato almeno il pareggio.

