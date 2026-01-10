Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 20a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Ecco le principali informazioni sulla 20ª giornata di Serie A 2025/26, trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. La programmazione comprende partite dal sabato al lunedì, con copertura pre e post partita, inviati sul campo e approfondimenti nelle rubriche e studi. Restate aggiornati con gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e SkySport per seguire ogni dettaglio di questa fase del campionato.

Sabato 10 Gennaio alle 20:45 ATALANTA - TORINO Domenica 11 Gennaio alle 18:00 VERONA - LAZIO Lunedi 12 Gennaio alle 20:45 JUVENTUS - CREMONESE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 20a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 20a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) Leggi anche: Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Parma-Inter, la diretta dal Tardini; Cagliari-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari; LIVE – Serie A, 19ª giornata 2025/26: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta; Diretta Cagliari-Milan: dove vederla in tv e live streaming. Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Serie B apre il 2026 con Frosinone Catanzaro al centro della lotta al vertice, con i ciociari capolista che sfidano la squadra più in forma del finale ... digital-news.it

