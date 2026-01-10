Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 20a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 20a giornata della Serie A 2025/26 si apre con il match tra Inter e Napoli, un confronto chiave per la corsa allo scudetto. Tutti gli incontri vengono trasmessi in streaming da DAZN, con telecronisti e commentatori dedicati, e collegamenti in tempo reale dagli stadi. Un’occasione per seguire le emozioni del calcio italiano, con analisi e approfondimenti durante tutta la giornata.

Subito Inter-Napoli: un pezzo di Scudetto passa da San Siro! Tutti i match in streaming con telecronisti e commentatori da DAZN, collegamenti dagli stadi dalle prime fasi di gioco.. DAZN SERIE A DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526. DIGITAL-NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

