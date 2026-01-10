Sergiu Tarna la confessione del vigile che lo ha ucciso per un video hot | Volevamo spaventarlo ma è partito un colpo di pistola per sbaglio

Sergiu Tarna, coinvolto in un episodio tragico, ha confessato che l'uomo che gli ha sparato accidentalmente durante un tentativo di intimidazione stava cercando di scappare. La vicenda si è svolta in circostanze che hanno portato a un tragico incidente, sollevando interrogativi sulle motivazioni e sulla gestione delle situazioni di tensione. Questa testimonianza offre una chiara prospettiva sugli eventi e sulle responsabilità coinvolte.

«Volevamo spaventarlo, picchiarlo, ma lui è scappato e allora l'abbiamo bloccato. Poi è partito un colpo di pistola per sbaglio ». È con queste parole che il 40enne Riccardo Salvagno, l'agente della polizia locale di Venezia, ha confessato agli inquirenti l'omicidio di Sergiu Tarna, barman 24enne, freddato con un colpo di pistola alla tempia nella notte prima di Capodanno e abbandonato senza vita nelle campagne di Mira (Venezia). Salvagno è detenuto da martedì, trasferito in un carcere lontano dalla città lagunare per motivi di sicurezza, e durante l'interrogatorio di garanzia di mercoledì scorso ha dichiarato di non aver avuto l'intenzione di uccidere.

