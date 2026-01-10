Sempre più medici e infermieri stranieri in Italia ecco quanti sono Perché la proroga delle norme Covid è un rischio

In Italia, il numero di medici e infermieri stranieri è in costante crescita, rappresentando oltre il 10% del personale sanitario secondo l’Amsi. Tuttavia, la proroga delle norme Covid che consentono l’esame semplificato dei titoli di studio rischia di creare problemi per la qualità e la stabilità del sistema sanitario. Questa situazione evidenzia un paradosso tra la crescente presenza di professionisti stranieri e le incertezze normative ancora in vigore.

Roma, 10 gennaio 2026 – La sanità italiana s ta vivendo un doppio paradosso. Mentre i medici stranieri che lavorano nel nostro Paese rappresentano ormai oltre il 10% delle forze nelle stime dell’Amsi – l’Associazione medici di origine straniera in Italia del professor Foad Aodi –, e vige ancora l a ‘deroga Covid’ sulla verifica dei titoli, tra quelli che sono arrivati qui per studiare c’è già chi sta tornando a casa, nei Paesi di origine. In contemporanea, prende quota la grande fuga dei professionisti italiani, sempre più giovani e sempre più specialisti cercano di realizzarsi altrove. “Seimila infermieri e quasi 4mila medici sono andati all’estero, dati aggiornati al 2025”, certifica Aodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

