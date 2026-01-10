Semestre filtro a Medicina posti salvi solo grazie alla sanatoria ministeriale

Il semestre filtro a Medicina di Padova, salvato grazie alla sanatoria ministeriale, ha evitato il blocco delle iscrizioni. Tuttavia, questa soluzione solleva questioni sul metodo di selezione e sulla sostenibilità del percorso formativo dei futuri medici. È importante analizzare attentamente le modalità e i tempi di tali interventi per garantire un equilibrio tra accesso e qualità della formazione medica.

Un esperimento che a Padova ha evitato il blocco delle iscrizioni, ma che ora impone una riflessione profonda su tempi, modalità e sostenibilità della selezione per i futuri medici. Il primo banco di prova del nuovo accesso ai corsi di Medicina all'Università di Padova si chiude senza vuoti.

