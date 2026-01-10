Selen Gorguzel | arrestata con Can Yaman a Istanbul carriera e beauty estremo

Selen Gorguzel, nota nel suo paese per il suo lavoro nel settore beauty, è stata recentemente coinvolta in un incidente a Istanbul insieme a Can Yaman. La notizia dell’arresto ha attirato l’attenzione dei media, sia in Turchia che in Italia, anche se il suo ruolo e la sua carriera restano ancora poco conosciuti al pubblico italiano.

La notizia dell'arresto di Can Yaman ha rimbalzato rapidamente tra Turchia e Italia, trascinandosi dietro un nome che qui da noi dice poco o nulla: Selen Gorguzel. Eppure, in patria è un volto riconoscibile, divisivo, spesso al centro della cronaca mondana e — negli ultimi anni — diventato virale per dichiarazioni legate a pratiche di bellezza considerate "estreme". Fermata a Istanbul nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2026, insieme ad altri nomi dell'ambiente televisivo e della movida, Gorguzel oggi si trova improvvisamente al centro di un caso che non riguarda solo lo spettacolo: l'inchiesta (secondo quanto riportato dalla stampa turca) rientrerebbe in un'operazione antidroga su larga scala.

