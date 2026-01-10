Seimila soldati per Kiev Macron presenta il piano francese E Londra stanzia 230 milioni

Il 10 gennaio 2026, Francia e Regno Unito annunciano misure di supporto a Kiev: Macron presenta un piano con sei mila soldati, mentre Londra stanzia 230 milioni di euro. A un giorno dal primo lancio dell’Oreshnik, l’Europa mostra ancora una volta una risposta variegata di fronte alle sfide in corso, evidenziando le differenze nelle strategie e nelle priorità dei diversi paesi.

Roma, 10 gennaio 2026 – A 24 ore dal lancio del primo Oreshnik, l'Europa reagisce, come spesso accade, in modo disomogeneo. Francia e Regno Unito adottano un approccio pragmatico: la prima valuta l'invio di 6.000 soldati, il secondo si prepara a stanziare 230 milioni di euro per un futuro dispiegamento multinazionale. Poi emerge la mossa del governo Meloni, che – secondo quanto riportato dal Foglio – in un'iniziativa a metà tra proposta internazionale e opportunità intern a candida Mario Draghi al ruolo, da creare ex novo, di inviato speciale dell'Ue per l'Ucraina, ipotesi accolta con freddezza a Bruxelles.

