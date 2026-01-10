Sei più tipo da sumac o da za’atar? Breve viaggio nel mondo delle spezie

Sei più da sumac o da za’atar? Un breve viaggio nel mondo delle spezie ti permette di scoprire i profumi e le origini di queste preziose essenze. A Milano, da tredici anni, Francesca Giorgetti seleziona con cura centinaia di varietà, offrendo un’ampia scelta per arricchire ogni piatto con autenticità e gusto.

Per secoli le spezie sono state fra le merci più ambite del mercato globale. Da tredici anni, a Milano, Francesca Giorgetti ne custodisce centinaia di varietà nel suo negozio, che si chiama Tutte le spezie del mondo. Cerchiamo di capire se qualcosa di quel fascino millenario è sopravvissuto fino a noi. "Siamo uno dei negozi più forniti in Italia - ci racconta Francesca -. Ci concentriamo molto sulla qualità, abbiamo 650 prodotti, più o meno, fra spezie, erbe, pepi, peperoncini e cose un po' particolari, che per il privato è molto difficile trovare". Magari sono ingredienti usati in liquoristica, o comunque "prodotti un po' antichi o desueti".

