Se si rovescia la teocrazia di Teheran la pace nel mondo sarà più vicina

Il rovesciamento della teocrazia di Teheran potrebbe influenzare gli equilibri globali e contribuire a una maggiore stabilità. Tuttavia, le dinamiche di protesta in Iran non sono necessariamente guidate da interessi esterni o da un sostegno diretto di figure come Trump. Analogamente, le rivolte delle primavere arabe non sono state sempre espressione di volontà popolare, ma spesso il risultato di complesse tensioni sociali e politiche interne.

Obbediscono a Trump le folle iraniane? Non più di quanto i protagonisti delle primavere arabe agissero in nome e per conto di Obama. I protagonisti dell'una e dell'altra stagione hanno fiutato l'arrivo di un'epoca di cambiamento (Papa Francesco avrebbe detto un cambiamento d'epoca) e hanno cavalcato l'onda. Con una differenza: a Teheran chiedono che dopo 48 annidi fondamentalismo islamico torni la monarchia, mentre il risultato delle dimostrazioni di Tunisi e del Cairo fu l'applicazione della crudele legge coranica e un'orrenda stagione di teste di "infedeli" mozzate dai jihadisti. Imbarazzati, benché al tredicesimo giorno consecutivo di rivolte contro la Repubblica islamica, i media internazionali non riescono a fornire una copertura degli eventi iraniani paragonabile ai resoconti sulla guerra di Gaza.

