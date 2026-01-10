Se n’è andato Bonacchi Anima del pallone rosa

È venuto a mancare Giampaolo Bonacchi, figura di rilievo nel calcio femminile italiano. Fondatore e presidente onorario della Worange Calcio Femminile Pistoiese, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento sportivo locale e nazionale. Bonacchi ha dedicato gran parte della sua vita allo sviluppo del calcio femminile, lasciando un’eredità importante nel panorama sportivo.

È venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri Giampaolo Bonacchi, presidente onorario e fondatore della Worange Calcio Femminile Pistoiese. A 84 anni, festeggiati lo scorso aprile, ci lascia un uomo divenuto dirigente sportivo in tarda età, seguendo le gesta della nipote Alice Bonacchi, calciatrice. In breve tempo, da "accompagnatore-spettatore" Bonacchi si era appassionato alla disciplina sportiva, impegnandosi in prima persona dapprima nel Real Aglianese, poi nella Pistoiese e infine nella Worange. Era ricoverato all’Ospedale di Livorno dopo aver accusato un malore lo scorso 6 gennaio, mentre assisteva a un match tra la squadra labronica e l’amata Worange. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Se n’è andato Bonacchi. Anima del pallone rosa Leggi anche: Tanio non ce l’ha fatta, se n’è andato a soli 15 anni. Monsummano piange il giovane De Rosa Leggi anche: Una Rosa per cantare: L’anima ribelle di Rosa Balistreri rivive sul palco per i bambini meno fortunati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ".. " . Il servizio andato in onda al TG .. prendetelo così com'è, spartano, che nn ho voglia di smanettare . . . #angelobranduardi (..nel gruppo vi metto poi l'intervista completa ) https://www.facebook.co - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.