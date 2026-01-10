Scuole sicure e rinnovate Pronti per le iscrizioni | Servizi per le famiglie

Le scuole di Capannoli sono state rinnovate per offrire ambienti più confortevoli e funzionali. Sono aperte le iscrizioni alle prime classi di tutte le scuole del territorio. Il Comune assicura strutture in ottima condizione, pronte ad accogliere studenti e famiglie, garantendo spazi esterni e interni adeguati alle esigenze educative.

Scuole completamente rinnovate, nei comfort, nell’estetica e negli spazi esterni. Si aprono le iscrizioni alle prime classi di tutte le scuole e Capannoli – spiega il Comune – si fa trovare in perfetta forma. Ultimo in ordine cronologico è stato l’intervento di riqualificazione della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri": gli spazi – si legge nelle nota – sono stati completamente adeguati alla normativa antisismica e sono stati tutti oggetto di un completo efficientamento energetico. Fa bella mostra di sé anche la scuola dell’infanzia dedicata a Rita Levi-Montalcini, ricostruita sulle macerie del vecchio edificio demolito, che ha lasciato il posto ad una scuola più ampia realizzata in legno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuole sicure e rinnovate. Pronti per le iscrizioni: "Servizi per le famiglie" Leggi anche: Aprono le iscrizioni alle scuole d'infanzia, 1.261 famiglie coinvolte Leggi anche: Iscrizioni scuole paritarie, voucher fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro, via libera all’emendamento Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scuole sicure e rinnovate. Pronti per le iscrizioni: Servizi per le famiglie. Scuole sicure e rinnovate. Pronti per le iscrizioni: "Servizi per le famiglie" - La sindaca: "Impegno per nuove generazioni: una scelta che rivendico". lanazione.it

Scuole, parcheggi, strade più sicure. Giunti: "Sarà l’anno della svolta" - "Sarà un anno di svolta tra opere pubbliche, inaugurazioni, nuovi progetti e un peso sempre più importante di Reggello nella politica e nell’ area metropolitana ". msn.com

Scuole più sicure a Catanzaro: 460mila euro dal Ministero per interventi antincendio - “L’assegnazione di 460mila euro dal ministero dell’Istruzione al Comune di Catanzaro per interventi di prevenzione antincendio negli edifici scolastici rappresenta un risultato importante e concreto, ... catanzaroinforma.it

Nuovi impianti antincendio ad Ascoli, tre scuole più sicure: Villa Sant’Antonio, Marino del Tronto e Mozzano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.