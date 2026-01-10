Scritte contro ragazzina il papà | Non minimizzare

In un contesto in cui la violenza sui minori è ancora troppo spesso sottovalutata, è fondamentale riconoscere e affrontare il problema con serietà. La tutela delle vittime deve essere prioritaria, anche nelle situazioni più delicate. Ascoli, 10 gennaio 2026 – “La violenza, anche quando riguarda dei minori, va riconosciuta e chiamata con il suo nome, e il supporto alle vittime deve restare il punto fermo di ogni riflessione”.

Ascoli, 10 gennaio 2026 – " La violenza, anche quando riguarda dei minori, v a riconosciuta e chiamata con il suo nome e il supporto alle vittime deve restare il punto fermo di ogni riflessione". Con queste parole il padre della studentessa di Ascoli vittima di scritte sessiste e inviti al suicidio è intervenuto pubblicamente su una vicenda che va avanti da mesi e che ha profondamente segnato la vita della figlia. Il 7 gennaio individuato il responsabile. I graffiti offensivi, comparsi a partire da settembre sui muri delle scuole superiori cittadine, hanno preso di mira in modo reiterato la ragazza, generando un clima di paura in lei e nei familiari.

Scritte violente a scuola. Sorpreso con lo spray: finalmente individuato l’autore delle oscenità - E’ finalmente finito l’incubo che stava vivendo una giovanissima studentessa ascolana che da settembre scorso è stata letteralmente perseguitata con scritte ignobili, offensive e persecutorie comparse ... msn.com

Scritte oscene, preso l’autore: "Ma no alla violenza sui social" - Il questore Fusco dopo l’individuazione del 16 enne "di buona famiglia" che per mesi ha reso la vita della coetanea e della sua famiglia un inferno. msn.com

