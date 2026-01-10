Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria Ripresa la circolazione ferroviaria

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,1 è stata registrata dall’Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. La linea ferroviaria, temporaneamente interrotta, ha ripreso regolarmente il traffico. Non si registrano al momento danni o feriti, e le autorità monitorano la situazione.

AGI - Un t erremoto di magnitudo 5,1 è stato registrato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. L'epicentro è stato individuato a 64,8 chilometri di profondità nel Mar Ionio. La scossa è stata avvertita anche nel Ragusano. Nessuna segnalazione di danni a persone o a cose, spiega la Protezione civile. Le raccomandazioni della Protezione civile. "La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunatamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell'area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni". 🔗 Leggi su Agi.it

