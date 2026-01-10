Scossa 5.1 avvertita a Reggio Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita nelle prime ore di oggi a Reggio Calabria e nelle zone circostanti, inclusa la costa messinese. L’evento sismico ha causato timori tra la popolazione, ma al momento non sono stati segnalati danni significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano a mantenere la calma e seguire le indicazioni ufficiali.

7.36 Forte scossa di terremoto nelle prime ore di oggi avvertita soprattutto in Calabria, a Reggio, ma anche in altre zone, nonché sulla costa messinese. Nei dati dell'Istituto di Geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato nello Jonio, a 65 Km a Sud Est di Reggio e a 77 Km a Sud Est di Messina. Profondità, 65 chilometri. La Protezione Civile ha sentito i comuni dell'area interessata: non si registrano segnalazioni di danni.

