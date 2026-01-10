Scoppia bomboletta di spray al peperoncino sul volo Milano-Brindisi panico a bordo | L’aria era diventata irrespirabile

Durante un volo Ryanair da Malpensa a Brindisi, una bomboletta di spray al peperoncino contenuta in un bagaglio a mano è esplosa accidentalmente, causando disagio e timore tra i passeggeri. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, ha reso l’aria irrespirabile a bordo, generando momenti di tensione. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei bagagli a bordo.

Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo Fr 3424 di Ryanair Malpensa-Brindisi decollato nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, è esplosa accidentalmente in volo, creando panico tra i passeggeri. «L’aria era diventata irrespirabile e si è diffuso il panico», ha raccontato sui social un passeggero, Marco Fumarola, che ha anche pubblicato una foto dell’intervento delle forze dell’ordine una volta a terra. «Le persone si sono accalcate, nessuno capiva cosa stesse succedendo. Mi chiedo come un dispositivo considerato uno strumento per stordire sia potuto passare dai controlli di sicurezza». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panico Leggi anche: Scoppia bomboletta di spray al peperoncino: panico a bordo del volo Malpensa-Brindisi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scoppia bomboletta di spray al peperoncino: panico a bordo del volo Malpensa-Brindisi; Scoppia bomboletta di spray al peperoncino sul volo Milano-Brindisi, panico a bordo: «L’aria era diventata irrespirabile; Incidente in volo, scoppia spray al peperoncino: panico sul Malpensa-Brindisi; Scoppia spray al peperoncino, panico sull’aereo. Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panico - Brindisi: una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa in cabina rendendo l’aria irrespirabile ... fanpage.it

Scoppia bomboletta di spray al peperoncino sul volo Milano-Brindisi, panico a bordo: «L’aria era diventata irrespirabile» - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo Fr 3424 di Ryanair Malpensa- open.online

Spray al peperoncino scoppia in volo, panico sull'aereo Malpensa-Brindisi - Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo FR 3424 di Ryanair Malpensa- msn.com

SALVATE IL VIDEO Come cambiare la bomboletta del vostro Airbag Helite una volta scoppiato! Per info sono a disposizione!!! www.selleriaequus.it Tel. 331.3811554 #selleriaequus #airbag #helite #heliteairbag - facebook.com facebook

Incidente in volo, scoppia spray al peperoncino: panico sul Malpensa-Brindisi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.