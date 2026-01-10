Scoperto nuovo virus gigante | l’avvertimento degli scienziati
Gli scienziati hanno individuato in Giappone un nuovo virus gigante, chiamato Ushikuvirus. Questa scoperta, riportata da Fanpage, rappresenta un passo importante nella comprensione delle interazioni tra virus e organismi complessi. La ricerca potrebbe aprire nuove prospettive nello studio delle forme di vita e delle dinamiche biologiche associate ai virus di grandi dimensioni. Un approfondimento che invita a riflettere sul ruolo di tali agenti nel mondo naturale.
– In Giappone, come scrive Fanpage, è stato identificato un nuovo virus gigante, battezzato Ushikuvirus, una scoperta che sta attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale perché potrebbe offrire nuove chiavi di lettura sul rapporto profondo tra virus e forme di vita complesse. I virus, com’è noto, occupano una posizione ambigua nella biologia: non sono considerati organismi viventi in senso stretto, poiché non possiedono metabolismo, non producono energia, non respirano e non sono in grado di replicarsi autonomamente. 🔗 Leggi su Tvzap.it
