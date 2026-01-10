Scoperto a rubare del vino all' Adigeo cerca di scappare usando la forza e viene arrestato

Nella serata dell’8 gennaio, i carabinieri sono intervenuti al centro commerciale Adigeo di Verona, dove un uomo aveva tentato di sottrarre del vino. Dopo aver cercato di scappare usando la forza, è stato prontamente fermato e arrestato. L’episodio si inserisce nelle consuete attività di controllo, contribuendo alla sicurezza dei clienti e del personale del centro commerciale.

In una serata di inverno come tante, quella dell'8 gennaio, la routine della chiusura dei punti situati all'interno del centro commerciale Adigeo, a Verona, è stata spezzata dall'intervento dei carabinieri. Un 26enne extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe infatti provato ad.

