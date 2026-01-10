Scoperti ad occupare un edificio inagibile e denunciati dai Carabinieri

Durante un normale controllo di routine, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno verificato un edificio inagibile, trovando al suo interno due uomini. L’intervento ha portato alla denuncia delle persone coinvolte, in conformità con le normative vigenti. La presenza di soggetti in immobili non a norma rappresenta un tema di attenzione per la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole edilizie.

Durante i consueti controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno ispezionato un edificio privato dichiarato inagibile, scoprendo che all'interno avevano trovato rifugio due uomini. Si tratta di due cittadini tunisini, di 61 e 64 anni, che occupavano lo stabile senza. Medolla, occupano edificio inagibile: denunciati due tunisini - La Provincia: I due uomini occupavano lo stabile senza alcun titolo e, in più, uno degli indagati non aveva rispettato l'ordine di allontanamento ...

