Scoperti ad occupare un edificio inagibile e denunciati dai Carabinieri

Da modenatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo di routine, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno verificato un edificio inagibile, trovando al suo interno due uomini. L’intervento ha portato alla denuncia delle persone coinvolte, in conformità con le normative vigenti. La presenza di soggetti in immobili non a norma rappresenta un tema di attenzione per la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole edilizie.

Durante i consueti controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno ispezionato un edificio privato dichiarato inagibile, scoprendo che all'interno avevano trovato rifugio due uomini. Si tratta di due cittadini tunisini, di 61 e 64 anni, che occupavano lo stabile senza. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ladri di biciclette scoperti dai carabinieri e denunciati

Leggi anche: Vendono un'auto online ma spariscono con i soldi, scoperti dai carabinieri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

scoperti occupare edificio inagibileMedolla, occupano edificio inagibile: denunciati due tunisini - La Provincia: I due uomini occupavano lo stabile senza alcun titolo e, in più, uno degli indagati non aveva rispettato l’ordine di allontanamento ... lapressa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.