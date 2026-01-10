Scoperti ad occupare un edificio inagibile e denunciati dai Carabinieri

Durante un regolare controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno verificato un edificio inagibile, dove hanno scoperto due uomini che vi avevano trovato rifugio. L’intervento si è concluso con la denuncia degli occupanti, nel rispetto delle normative vigenti. Questo episodio evidenzia l'importanza della tutela del patrimonio edilizio e della sicurezza pubblica.

Durante i consueti controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno ispezionato un edificio privato dichiarato inagibile, scoprendo che all'interno avevano trovato rifugio due uomini. Si tratta di due cittadini tunisini, di 61 e 64 anni, che occupavano lo stabile senza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Scoperti ad occupare un edificio inagibile e denunciati dai Carabinieri Leggi anche: Ladri di biciclette scoperti dai carabinieri e denunciati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Scoperti ad occupare un edificio inagibile e denunciati dai Carabinieri; Furto in pieno centro e fuga, bloccato da due carabinieri in borghese e da un cittadino. Medolla, occupano edificio inagibile: denunciati due tunisini - La Provincia: I due uomini occupavano lo stabile senza alcun titolo e, in più, uno degli indagati non aveva rispettato l’ordine di allontanamento ... lapressa.it

Domenica del Corriere 13/12/1942 Bersaglieri contro paracadutisti. In Tunisia 300 paracadutisti Inglesi che tentavano di occupare una posizione, vengono subito scoperti da un battaglione di nostri Bersaglieri e catturati con una brillante azione. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.