Scoperti ad occupare un edificio inagibile e denunciati dai Carabinieri

Durante un regolare controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno verificato un edificio inagibile, dove hanno scoperto due uomini che vi avevano trovato rifugio. L’intervento si è concluso con la denuncia degli occupanti, nel rispetto delle normative vigenti. Questo episodio evidenzia l'importanza della tutela del patrimonio edilizio e della sicurezza pubblica.

Durante i consueti controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione di Medolla hanno ispezionato un edificio privato dichiarato inagibile, scoprendo che all'interno avevano trovato rifugio due uomini. Si tratta di due cittadini tunisini, di 61 e 64 anni, che occupavano lo stabile senza.

