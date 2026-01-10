Scontri tra tifosi prima della partita Como - Bologna | il video dal web

Prima della partita tra Como e Bologna, si sono verificati alcuni scontri tra tifosi e forze dell'ordine allo stadio Sinigaglia. Il video degli incidenti, diffuso sui social e sul web, ha attirato l'attenzione degli utenti. La vicenda evidenzia le tensioni pre-partita tra le tifoserie, sottolineando l'importanza di mantenere un clima civile e rispettoso durante gli eventi sportivi.

Sul web e sui social è diventato virale il video degli scontri con la polizia dei tifosi del Bologna prima della partita contro il Como allo stadio Sinigaglia. Il video è rimbalzato sulle pagine social di tifosi e non solo: le immagini mostrano tre minuti ad alta tensione in cui le forze.

Como – Bologna, scontri e violenza tra tifosi prima della partita - Momenti di tensione tra tifosi prima dell’inizio della partita al Sinigaglia tra Como e Bologna. espansionetv.it

Como – Bologna, scontri tra tifosi prima della partita - I tifosi del Bologna avrebbero obbligato l’autista dell’autobus a deviare il ... espansionetv.it

