Scontri fra tifosi prima di Como-Bologna | bottigliate tra ultras minuti di tensione

Prima della partita tra Como e Bologna, si sono verificati scontri tra tifosi ultras circa due ore e mezza prima del calcio d'inizio. Durante gli incidenti, sono state segnalate bottigliate e momenti di tensione tra le tifoserie. L'evento ha causato preoccupazione tra le forze dell'ordine e i presenti allo stadio, mentre le autorità stanno valutando eventuali interventi per garantire la sicurezza.

Como, 10 gennaio 2026 – Scontri tra tifosi due ore e mezza prima del calcio d'inizio della gara di campionato del Bologna a Como. Intorno alla 12,30 un paio di pullman di tifosi rossoblù (non è chiaro se deliberatamente o se per aver imboccato l'uscita sbagliata dell'autostrada) sono transitati davanti uno dei punti di ritrovo di sostenitori locali, un bar-pizzeria in viale Fratelli Rosselli a quell'ora già pieno di tifosi del Como. "Sul bus non si fuma". Passeggero aggredito da un gruppo di giovani Dopo qualche sfottò dei comaschi ai bolognesi dai pullman rossoblù sono scesi alcuni tifosi che sono venuti a contatto con i sostenitori locali.

Como, pesanti scontri fuori dallo stadio Sinigaglia VIDEO - Solo pochi minuti fa sono arrivati in redazione dei video che testimoniano la tensione nei pressi dello stadio Sinigaglia. comozero.it

