Scomparso il maestro Giuliano Gibertoni Esempio e passione che rimarranno
È venuto a mancare il maestro Giuliano Gibertoni, figura di riferimento nel mondo del judo modenese ed emiliano. La sua dedizione, passione e determinazione hanno lasciato un’impronta significativa nello sport locale. Ricordato come esempio di impegno e spirito sportivo, il suo contributo rimarrà vivo nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui questa disciplina.
“Il maestro Giuliano Gibertoni da sempre è stato uomo di judo. Il suo esempio, la sua passione, la sua determinazione rimarranno sempre scolpiti nella storia dello sport modenese ed emiliano”.Con queste parole il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ricorda Giuliano Gibertoni, maestro di judo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
