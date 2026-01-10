Scomparso il maestro Giuliano Gibertoni Esempio e passione che rimarranno

È venuto a mancare il maestro Giuliano Gibertoni, figura di riferimento nel mondo del judo modenese ed emiliano. La sua dedizione, passione e determinazione hanno lasciato un’impronta significativa nello sport locale. Ricordato come esempio di impegno e spirito sportivo, il suo contributo rimarrà vivo nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui questa disciplina.

