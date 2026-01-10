Scomparso il maestro Giuliano Gibertoni Esempio e passione che rimarranno

È venuto a mancare il maestro Giuliano Gibertoni, figura di riferimento nel mondo del judo a Modena e in Emilia. La sua dedizione, il suo esempio e la passione che ha trasmesso rappresentano un patrimonio duraturo per la comunità sportiva locale. La memoria di Gibertoni rimarrà un punto di riferimento per tutte le generazioni di judoka e appassionati che hanno condiviso con lui questa disciplina.

“Il maestro Giuliano Gibertoni da sempre è stato uomo di judo. Il suo esempio, la sua passione, la sua determinazione rimarranno sempre scolpiti nella storia dello sport modenese ed emiliano”.Con queste parole il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ricorda Giuliano Gibertoni, maestro di judo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Scomparso il maestro Giuliano Gibertoni, "Esempio e passione che rimarranno" Leggi anche: Judo, addio Gibertoni: "Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scomparso il maestro Giuliano Gibertoni, Esempio e passione che rimarranno; Judo addio Gibertoni | Pioniere con Geesink tra impegno e passione Maestro anche di vita. Judo, addio Gibertoni: "Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita" - Ha fatto da apripista in città portando vari atleti ai vertici internazionali. msn.com

È scomparso a soli 70 anni un grande maestro, il regista ungherese Béla Tarr, autore di film considerati capolavori: Satantango (Sátántangó) (1994) Le armonie di Werckmeister (Werckmeister harmóniák) (2000) Il cavallo di Torino (A torinói ló) (2011) www.ils - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.