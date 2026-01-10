Scomparsa nel Padovano | famiglia e amici lanciano l' appello per ritrovare Annabella Martinelli

La famiglia e gli amici di Annabella Martinelli, scomparsa nel Padovano, hanno lanciato un appello per ritrovarla. La giovane, di 22 anni, studente di Giurisprudenza all’Università di Bologna, è scomparsa nella serata del 6 gennaio a Teolo. La comunità di Padova e la provincia sono in attesa di aggiornamenti, mentre si spera in un suo rapido ritrovamento.

Teolo e tutta la provincia di Padova con il fiato sospeso per la ventiduenne Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza all'Alma Mater di Bologna, di cui non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio. La giovane è uscita dalla sua abitazione a Teolo intorno alle 20, senza far più.

