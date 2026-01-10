Scompare da casa e guida nella notte da Perugia a Piombino la polizia rintraccia un 91enne

Un uomo di 91 anni, scomparso da Perugia nella sera di venerdì 9 gennaio, è stato rintracciato sabato 10 gennaio in un’area di servizio a Piombino. La polizia è riuscita a localizzarlo dopo una breve ricerca, confermando che l’uomo si trovava a bordo della propria auto. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in casi di scomparsa di persone anziane.

Un uomo di 91 anni, scomparso nella serata di venerdì 9 gennaio dalla sua casa di Perugia, è stato ritrovato sabato 10 gennaio in un'area di servizio del territorio di Piombino, a bordo della propria auto. Una storia a lieto fine resa nota dalla polizia, che ha fatto sapere come dagli.

Scompare da casa e guida per chilometri nel buio: 91enne rintracciato e soccorso dagli agenti del Commissariato di Piombino. L’abbraccio con i figli dopo ore di apprensione - facebook.com facebook