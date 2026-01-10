Sciopero treni | disagi alla stazione Termini di Roma

Uno sciopero del personale ferroviario ha causato disagi alla stazione di Roma Termini, con interruzioni e riduzioni delle corse. L'astensione dal lavoro, indetta dalle 21 del 9 gennaio alle 21 del 10 gennaio da sigle sindacali autonome, ha coinvolto i servizi ferroviari, influendo sulla regolarità delle partenze e degli arrivi. È consigliabile verificare gli aggiornamenti e le eventuali variazioni prima di pianificare il viaggio.

Disagi alla stazione di Roma Termini per uno sciopero indetto dalle 21 del 9 gennaio alle 21 di oggi 10 gennaio da parte di alcune sigle sindacali autonome del personale ferroviario. Si sono verificati ritardi e cancellazioni dei convogli. I viaggiatori si sono dovuti rivolgere al personale in stazione per riprogrammare i propri itinerari.

Treni e aerei, il 9 e 10 gennaio nuovo sciopero nazionale - Sciopero nazionale di Vueling, EasyJet, Assohandlers e del personale ferroviario. dire.it

Treni cancellati per il primo sciopero dell'anno. Lunedì nuova astensione - L'agitazione, che è stata proclamata da Cub e Sgb dopo l’assassinio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, terminerà alle 21 ... rainews.it

Treni, un guasto e lo sciopero hanno creato forti disagi sulla Rimini-Ravenna venerdì sera - facebook.com facebook

Per oggi è previsto uno sciopero dei treni x.com

