Sciopero call center Enel in gioco 7.000 porti di lavoro Il governo affronti seriamente il tema

Da quotidiano.net 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero dei call center Enel, che ha coinvolto circa 7.000 lavoratori, evidenzia le tensioni nel settore e la necessità di un intervento adeguato da parte delle istituzioni. La situazione rimane critica, con il futuro occupazionale ancora incerto. È fondamentale che il governo affronti con serietà e attenzione le questioni legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dei posti di lavoro nel settore dei servizi.

Roma, 10 gennaio 2026 – All’indomani dello sciopero che ieri ha paralizzato i call center Enel in tutta Italia, il clima resta teso e le risposte continuano a mancare. L’adesione alla protesta dei lavoratori in appalto è stata altissima, con punte del 100% in alcune realtà come Pistoia, e per ore il numero verde di assistenza clienti è rimasto bloccato. Un segnale forte, che però – denunciano i sindacati – non ha ancora prodotto alcuna apertura da parte dell’azienda. Le dichiarazioni pronunciate ieri dal segretario generale di Slc Cgil, Riccardo Saccone, restano al centro del confronto. “Le lavoratrici e i lavoratori dei call center in outsourcing che lavorano per Enel scioperano per difendere il loro futuro”, aveva affermato, puntando il dito contro i nuovi bandi di gara che, secondo i sindacati, tentano di aggirare le clausole sociali e di ridurre l’occupazione attraverso l’obbligo di introdurre processi di automazione e di Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sciopero call center enel in gioco 7000 porti di lavoro il governo affronti seriamente il tema

© Quotidiano.net - Sciopero call center Enel, in gioco 7.000 porti di lavoro. “Il governo affronti seriamente il tema”

Leggi anche: Call center di Enel, le storie di chi deve scegliere se trasferirsi a 400 km di distanza o perdere il lavoro. Domani lo sciopero

Leggi anche: Call center Enel in sciopero: no alla cancellazione della clausola sociale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Appalti, call center Enel: il 9 gennaio sciopero nazionale; Sciopero call center Enel in appalto: punte di adesione al 100%; Call center Enel in sciopero: no alla cancellazione della clausola sociale; Call center di Enel, le storie di chi deve scegliere se trasferirsi a 400 km di distanza o perdere il lavoro.

sciopero call center enelSciopero call center Enel, in gioco 7.000 porti di lavoro. “Il governo affronti seriamente il tema” - Roma, 10 gennaio 2026 – All’indomani dello sciopero che ieri ha paralizzato i call center Enel in tutta Italia, il clima resta teso e le risposte continuano a mancare. msn.com

sciopero call center enelCall center Enel, alta adesione dei lavoratori allo sciopero. Slc-Cgil: stop alle gare, governo intervenga - Nel giorno dello sciopero dei call center della galassia Enel, la Slc- ildiariodellavoro.it

sciopero call center enelAppalto Enel call center, lavoratori precari spostati o sostituiti dall'intelligenza artificiale: domani lo sciopero - La vertenza coinvolge un bacino di 2500 lavoratori nei territori di Bari, Lecce e Taranto ... baritoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.