Sciopero call center Enel in gioco 7.000 porti di lavoro Il governo affronti seriamente il tema

Lo sciopero dei call center Enel, che ha coinvolto circa 7.000 lavoratori, evidenzia le tensioni nel settore e la necessità di un intervento adeguato da parte delle istituzioni. La situazione rimane critica, con il futuro occupazionale ancora incerto. È fondamentale che il governo affronti con serietà e attenzione le questioni legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dei posti di lavoro nel settore dei servizi.

Roma, 10 gennaio 2026 – All’indomani dello sciopero che ieri ha paralizzato i call center Enel in tutta Italia, il clima resta teso e le risposte continuano a mancare. L’adesione alla protesta dei lavoratori in appalto è stata altissima, con punte del 100% in alcune realtà come Pistoia, e per ore il numero verde di assistenza clienti è rimasto bloccato. Un segnale forte, che però – denunciano i sindacati – non ha ancora prodotto alcuna apertura da parte dell’azienda. Le dichiarazioni pronunciate ieri dal segretario generale di Slc Cgil, Riccardo Saccone, restano al centro del confronto. “Le lavoratrici e i lavoratori dei call center in outsourcing che lavorano per Enel scioperano per difendere il loro futuro”, aveva affermato, puntando il dito contro i nuovi bandi di gara che, secondo i sindacati, tentano di aggirare le clausole sociali e di ridurre l’occupazione attraverso l’obbligo di introdurre processi di automazione e di Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero call center Enel, in gioco 7.000 porti di lavoro. “Il governo affronti seriamente il tema” Leggi anche: Call center di Enel, le storie di chi deve scegliere se trasferirsi a 400 km di distanza o perdere il lavoro. Domani lo sciopero Leggi anche: Call center Enel in sciopero: no alla cancellazione della clausola sociale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Appalti, call center Enel: il 9 gennaio sciopero nazionale; Sciopero call center Enel in appalto: punte di adesione al 100%; Call center Enel in sciopero: no alla cancellazione della clausola sociale; Call center di Enel, le storie di chi deve scegliere se trasferirsi a 400 km di distanza o perdere il lavoro. Sciopero call center Enel, in gioco 7.000 porti di lavoro. “Il governo affronti seriamente il tema” - Roma, 10 gennaio 2026 – All’indomani dello sciopero che ieri ha paralizzato i call center Enel in tutta Italia, il clima resta teso e le risposte continuano a mancare. msn.com

