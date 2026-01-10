A Palagano nasce il nuovo Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale e curvatura sportiva. La scuola, che si terrà presso il Liceo Marco Biagi, si affiancherà all’attuale opzione economico-sociale già presente nella sede. Questa iniziativa offre nuove opportunità di studio nel settore delle scienze umane e sociali, contribuendo alla formazione degli studenti del territorio.

A Palagano nasce il Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale e curvatura sportiva, che dal prossimo anno scolastico affiancherà, nella sede del Liceo Marco Biagi di Palagano, sede associata del Liceo ’Formiggini’ di Sassuolo, la già esistente opzione economico-sociale. Da martedì, data ufficiale di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 202627, gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di I grado potranno iscriversi al nuovo percorso didattico. Il Liceo delle Scienze Umane combina la formazione socio-economica (diritto, economia, sociologia) con un potenziamento delle Scienze Motorie e delle discipline sportive, arricchendo l’orario curricolare e integrando attività pratiche per preparare a università scientifiche, mediche, economiche, umanistiche e a professioni legate allo sport (atleta, preparatore atletico, manager sportivo, fisioterapista, giornalista sportivo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scienze umane, nasce il liceo a Palagano

