Sci Odermatt vince ad Adelboden e supera Tomba

Marco Odermatt si è imposto nello slalom gigante di Adelboden, ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva in questa disciplina. Con questa affermazione, lo svizzero supera il record di Tomba e si conferma tra i principali protagonisti dello sci alpino attuale. La gara si è svolta oggi, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, e rappresenta un importante risultato nella stagione agonistica in corso.

Roma, 10 gen. (askanews) – Lo svizzero Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Adelboden. È il suo quinto successo consecutivo in questa gara e il n.51 in carriera superando cosi Alberto Tomba al quarto posto nell'albo degli sciatori più vincenti della storia. Sul podio con lui il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e, per la seconda volta in carriera, il francese Leo Aguenod. L'azzurro Alex Vinatzer, settimo nella prima discesa, per un errore da troppa foga è invece fuori subito dopo il via della seconda manche. Ha voluto però comunque portare a termine la gara chiudendo inevitabilmente 26° ed ultimo.

