Sofia Goggia si è classificata al 17° posto nella discesa libera di Zauchensee, in Austria. La gara è stata vinta da Lindsey Vonn con un tempo di 1'06

Non è stata la giornata giusta: Sofia Goggia si piazza soltanto al 17° posto nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, vinta da una straordinaria Lindesy Vonn con il tempo di 1'06"24. In seconda posizione la norvegese Lie Kajsa Vickhoff con 37 centesimi di ritardo, terza l'altra americana Wiles Jacqueline con 48 centesimi di ritardo dalla vincitrice. Al quarto posto c'è la soddisfazione per l'azzurra Laura Pirovano che chiude con il tempo di 1'06"87 ed è la prima delle italiane. Al nono posto si piazza Nicol Delago, decima Elena Curtoni, 18esima Nadia Delago, 23esima Sara Thaler. A giocare un brutto scherzo alla Goggia sicuramente le condizioni meteo tutt'altro che ottimali con le fitte nevicate delle ultime ore che hanno messo in discussione fino all'ultimo la stessa possibilità che la gara si svolgesse regolarmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sci, delusione Goggia: 17esima nella discesa libera di Zauchensee. Quarta Laura Pirovano

